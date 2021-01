Lombardia: Salvini, ‘con rimpasto nuova ripartenza’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – I cambi nella Giunta della Lombardia rappresentano “una ripartenza dopo un 2020 di sofferenze. Non è il frutto del lavoro di questi giorni”, ma “oggi la regione Lombardia è la regione italiana che ha fatto più vaccini in assoluto, è vicino a quota novantamila”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Fuori dal coro’ su Retequattro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – I cambi nella Giunta dellarappresentano “una ripartenza dopo un 2020 di sofferenze. Non è il frutto del lavoro di questi giorni”, ma “oggi la regioneè la regione italiana che ha fatto più vaccini in assoluto, è vicino a quota novantamila”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Fuori dal coro’ su Retequattro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : #Salvini: ho visitato l'ospedale in Fiera a Milano, ha curato centinaia di persone. Fortuna che in Lombardia sia st… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero che si vaccini più gente possibile, ma sono contro ogni obbligo su questo fronte. Bene la Lombardia… - pfmajorino : #Salvini annuncia sorridente la squadra della #Lombardia. Al di là del fatto che ha commissariato #Fontana (e ribad… - bnk_meis : @LegaSalvini ma perché si deve votare se si trova una maggioranza?! in Lombardia mica sono andati al voto, Salvini… - bnk_meis : @Noiconsalvini ma perché si deve votare se si trova una maggioranza?! in Lombardia mica sono andati al voto, Salvi… -