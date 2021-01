LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: cade Price, costretto al ritiro! E’ in ospedale per accertamenti (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 QUAD – Dopo 198 km conduce il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing), con 2’09” sull’argentino Manuel Andújar (7240 Team) e 2’46” sul francese Alexandre Giroud (Giroud Racing). Al momento risultano essere oltre i 10? di ritardo tutti gli altri concorrenti passati all’intermedio. 10.23 AUTO – Non ha rivali il francese Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team), che dopo 198 km vanta 5’29” su Nasser Al-Attiyah (Toyota), il più immediato inseguitore. Lontanissimo lo spagnolo Carlos Sainz, il quale ora paga la bellezza di 22’06”. 10.20 MOTO – Dopo 354 km l’argentino Kevin Benavides (Honda) continua a condurre, ma il suo margine sul cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo, leader della graduatoria, scende a 2’33”. Ricordiamo che l’australiano Toby Price (KTM) è caduto ed è stato ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.26 QUAD – Dopo 198 km conduce il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing), con 2’09” sull’argentino Manuel Andújar (7240 Team) e 2’46” sul francese Alexandre Giroud (Giroud Racing). Al momento risultano essere oltre i 10? di ritardo tutti gli altri concorrenti passati all’intermedio. 10.23 AUTO – Non ha rivali il francese Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team), che dopo 198 km vanta 5’29” su Nasser Al-Attiyah (Toyota), il più immediato inseguitore. Lontanissimo lo spagnolo Carlos Sainz, il quale ora paga la bellezza di 22’06”. 10.20 MOTO – Dopo 354 km l’argentino Kevin Benavides (Honda) continua a condurre, ma il suo margine sul cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo, leader della graduatoria, scende a 2’33”. Ricordiamo che l’australiano Toby(KTM) è caduto ed è stato ...

Non è ancora passato al rilevamento l’australiano Toby Price (KTM), che dopo 121 km aveva 16? di margine sul cileno. L’argentino di casa 7240 Team mantiene la leadership dopo la prova di ieri, vinta d ...

