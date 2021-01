La mamma di Andrea Zenga parla di Dayane Mello e fa un discorso perfetto

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roberta Termali è stata ospite di Casa Chi con i validi giornalisti di Alfonso Signorini. Ladiè potuta “entrare” al Grande Fratello Vip per merito della stanza degli abbracci: “Stamattina mi sono svegliata pensando fosse un sogno… non lo vedevo da ottobre”. Roberta Termali, ladidi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.