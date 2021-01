F1 | sindaco Imola | “Presto per parlare di prenotazioni | speriamo via libera al pubblico”

(Di martedì 12 gennaio 2021) “E’ prematurodi, ma oggi è un traguardo di grande speranza sul solco del Mondiale di ciclismo, un grande ritorno cheaspettava da tempo”. Ildi, Marco Panieri, frena sulla possibilità che ci possa concretamente essere ilsugli spalti delle tribune dell’autodromo romagnolo in vista della gara, ufficializzata oggi, che si disputerà il 18 aprile nel calendario 2021 di Formula 1: “Il comune è pronto con protocolli speciali, con tribune dedicate e accessi monitorati. Rimettiamo in campo quello che era stato fatto per lo scorso anno per fare accedere ilin totale sicurezza: ogni tribuna è stata divisa, ha un accesso diretto e un parcheggio dedicato: l’obiettivo è ospitare ilin totale ...

Rimettiamo in campo quello che era stato fatto per lo scorso anno per fare accedere il pubblico in totale sicurezza: ogni tribuna è stata divisa, ha un accesso diretto e un parcheggio dedicato», ha ...Il 31 ottobre scorso il ritorno del circuito nel calendario mondiale dopo 14 anni, oggi la Regione annuncia la conferma per la prossima stagione ...