Depuratore | Mastella | “Accantonata l’ipotesi di realizzarne uno a Santa Clementina”

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina ho incontrato i progettisti che si stanno occupando della realizzazione deldella città di Benevento. Progettisti che in precedenza avevano avuto un incontro anche con i tecnici del Comune e della Gesesa. L’incontro odierno era finalizzato all’individuazione dell’iter più celere ai fini della realizzazione dell’impianto. Assieme a loro e d’intesa con il commissario di Governo Giugni, al quale ho posto una serie di rilievi emersi dal mondo delle associazioni ambientaliste e che in larga parte condivido, è stato deciso di lavorare sulprogettuale di un’unica localizzazione accantonando definitivamentedi ubicazione di uno dei tre impianti nell’area archeologica di S.”. A dichiararlo è il sindaco di Benevento, Clemente ...

Negli ultimi giorni i detrattori seriali, che avevano già riempito, in tempi recenti, con le loro riflessioni infondate sul mio ...“Negli ultimi giorni i detrattori seriali, che avevano già riempito, in tempi recenti, con le loro riflessioni infondate sul mio lavoro come Sindaco, i social media, hanno superato se stessi. Essi ora ...