Crolla ex conceria | accertamenti in corso

(Di martedì 12 gennaio 2021) Poco fa a Solofra, in via San Rocco, per causeaccertamento, si è verificato il crollo di parte di un antico fabbricato, già adibito ama da tempo inattiva. Non si registrano feriti. ...

ottopagine : Crolla una vecchia conceria: paura a Solofra #Solofra -

Nella mattinata del 12 gennaio 2021, a Solofra, in via San Rocco, per cause corso accertamento, si è verificato il crollo di parte di un antico fabbricato, già adibito a conceria ma da tempo inattiva.Paura a Solofra, per il crollo di una parte di un antico fabbricato, adibito a conceria ma inattiva da tempo. Intorno alle ore 10 di questa mattina si è avvertito un forte boato proveniente da