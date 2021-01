“Così non posso, vado via”. Cecilia Capriotti disperata e in lacrime: vuole lasciare il GF Vip dopo quello che è successo (Di martedì 12 gennaio 2021) Serata difficile quella di Cecilia Capriotti durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Prima ha avuto uno scontro durissimo con Stefania Orlando, poi è finita in nomination. Subito dopo la diretta Cecilia ha anche criticato duramente Maria Teresa Ruta, rea di averla nominata nonostante il bel rapporto venutosi a creare tra loro in queste settimane. “Ho sempre parlato con lei, mi sono confidata e poi lei mi nomina, non ci sto è stato un colpo basso, le ho dato una fiducia che non meritava. Perdo la stima e quindi non mi interessa chiarire. Sono entrata con un’idea su di lei e invece torno sulla prima opinione”, ammette in tono categorico. (Continua dopo la foto) Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola, accanto a lei, ascoltano quel lungo sfogo senza proferire parola. “Da parte mia è stata una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Serata difficile quella didurante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Prima ha avuto uno scontro durissimo con Stefania Orlando, poi è finita in nomination. Subitola direttaha anche criticato duramente Maria Teresa Ruta, rea di averla nominata nonostante il bel rapporto venutosi a creare tra loro in queste settimane. “Ho sempre parlato con lei, mi sono confidata e poi lei mi nomina, non ci sto è stato un colpo basso, le ho dato una fiducia che non meritava. Perdo la stima e quindi non mi interessa chiarire. Sono entrata con un’idea su di lei e invece torno sulla prima opinione”, ammette in tono categorico. (Continuala foto) Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola, accanto a lei, ascoltano quel lungo sfogo senza proferire parola. “Da parte mia è stata una ...

