Così l’Italia deciderà chi curare prima (Di martedì 12 gennaio 2021) È pronta la bozza del nuovo piano pandemico 2021-2023 che, a margine dell’emergenza coronavirus, sostituirà il piano influenzale datato 2006. Già non mancano le polemiche, soprattutto per la possibilità di privilegiare chi curare. Anche se gli operatori sanitari saranno «sempre obbligati, anche durante la crisi, a fornire le cure migliori, più appropriate, ragionevolmente possibili», quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono infatti consentire di fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio, si legge nel testo. Si precisa tuttavia che «non è consentito agire violando gli standard dell’etica e della deontologia ma può essere necessario per esempio privilegiare il principio di beneficialità rispetto all’autonomia, cui si attribuisce ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 gennaio 2021) È pronta la bozza del nuovo piano pandemico 2021-2023 che, a margine dell’emergenza coronavirus, sostituirà il piano influenzale datato 2006. Già non mancano le polemiche, soprattutto per la possibilità di privilegiare chi. Anche se gli operatori sanitari saranno «sempre obbligati, anche durante la crisi, a fornire le cure migliori, più appropriate, ragionevolmente possibili», quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono infatti consentire di fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio, si legge nel testo. Si precisa tuttavia che «non è consentito agire violando gli standard dell’etica e della deontologia ma può essere necessario per esempio privilegiare il principio di beneficialità rispetto all’autonomia, cui si attribuisce ...

matteosalvinimi : Qui Roma. C’è l’Italia che soffre e che chiede soluzioni su salute, scuola e lavoro e la risposta sono le minacce d… - troisi_licia : Una cosa importante: non facciamoci ingannare dal tizio con le corna. L’aspetto pittoresco della gente di ieri sera… - ilfoglio_it : Nel Recovery ci sarà poco o niente del piano Colao non ha impollinato il Recovery. Possibile che a giugno Colao div… - PaolaAnna8 : RT @Teresat14547770: Così l’Italia deciderà chi curare prima: polemiche sul nuovo piano pandemico - Brivido_Nero : RT @tempoweb: Così l’#Oms snobba l’Italia. In #Cina senza i nostri scienziati @Storace #12gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Così l’Italia SNAI – Coppa Italia: in campo le bigJuventus su tutte, il 14° titolo è a 3,50 Fortune Italia