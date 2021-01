Cobra | su Netflix in streaming da oggi

(Di martedì 12 gennaio 2021) L'action movie, datato 1986 con Sylvester Stallone sbarca da12 gennaio 2021 suinper tutti gli utenti registrati! Sylvester Stallone torna suingrazie a, l'action movie cult datato 1986 diretto da George Pan Cosmatos, autore di Rambo 2! Il film raccontava la storia di Marion "" Cobretti, un sottotenente della polizia di Los Angeles, che si ritrovava a dover combattere con una società segreta di assassini chiamata le Belve della Notte, decisa a colpire i membri 'deboli' della società.mette sotto la sua custodia la modella Ingrid (Brigitte Nielsen) dopo che la donna ha visto il leader della setta in azione. Sylvester Stallone è intenzionato, forse, a ritoccare il suo ...

