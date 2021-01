Chadwick Boseman, il toccante ricordo di sua moglie ai Gotham Awards: "Orgogliosa di te" (Di martedì 12 gennaio 2021) L'attore di Black Panther Chadwick Boseman è stato ricordato ieri da sua moglie con un toccante tributo durante la cerimonia dei Gotham Awards 2021, premi ai quali era anche stato candidato. Nelle scorse ore si sono svolti i Gotham Awards 2021 e un segmento della cerimonia è stato dedicato a Chadwick Boseman, l'attore di Black Panther scomparso lo stesso agosto a soli 43 anni. Durante la serata, che ha visto tra i candidati agli ambiti premi anche Boseman - grazie alla sua interpretazione in Ma Rainey's Black Bottom, l'ultimo film da lui girato -, l'attore è stato ricordato dalla moglie Simone Ledward Boseman e dalla co-star di 42 André Holland in un emozionante ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) L'attore di Black Pantherè stato ricordato ieri da suacon untributo durante la cerimonia dei2021, premi ai quali era anche stato candidato. Nelle scorse ore si sono svolti i2021 e un segmento della cerimonia è stato dedicato a, l'attore di Black Panther scomparso lo stesso agosto a soli 43 anni. Durante la serata, che ha visto tra i candidati agli ambiti premi anche- grazie alla sua interpretazione in Ma Rainey's Black Bottom, l'ultimo film da lui girato -, l'attore è stato ricordato dallaSimone Ledwarde dalla co-star di 42 André Holland in un emozionante ...

