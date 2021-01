Casey Martin e la sua vittoria usando il cart

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nel 1998vince il Lakeland Classic sul Web.com Touril golfper spostarsi tra le buche. Solitamente, durante i tornei professionistici, i golfisti percorrono l’intero campo con il loro caddy che trasporta i bastoni senza nemmeno un carrello a mano. Questo perché tutti i principali Tour ritengono che camminare sia parte integrante del gioco, quindi un’attività da svolgere senza ausili. Nel 2001, questa regola viene per la prima volta messa in discussione addirittura dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Chi èe perché ha potuto giocare con ilnasce a Eugene, in Oregon, nel 1972 con un difetto congenito alla gamba destra noto come sindrome di Klippel-Trenaunay-Weber. É una ...