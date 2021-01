Borsa | un esercito di 2 000 PMI “idonee” a quotarsi

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Tele) – Undi 2.000 piccole e medie imprese italiane che potrebberoin, a dispetto dello shock provocato dalla pandemia di Covid-19 sull’economia. E’ la sintesi di uno studio diffuso dalla Banca d’Italia su “L’impatto della crisi da Covid-19 sull’accesso al mercato dei capitali delle Pmi italiane”. L’esperienza pre e post Covid Si tratta di un’analisi che, esaminando le caratteristiche di 88 imprese italiane ammesse al mercato AIM Italia tra il 2013 e il 2019, individua il profilo di una PMI che decide diine, in base a questo identikit, determina il numero di PMI potenzialmente quotabili. I risultati mostrano la presenza di quasi 2.800 PMI che si rivelavano “” alla quotazione nel periodo pre-Covid prima. ...

ronfeminism : @jamesandron verissimo, dei corvonero però secondo me ha l'ingegno che manca ai grifondoro, come l'idea della borsa… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa esercito

Il Messaggero

E' quanto rileva uno studio della Banca d'Italia disegnando l'identikit delle imprese potenzialmente quotabili. La tendenza al debutto in Borsa riprenderà con la fine dell'emergenza pandemica ...L'indice blue-chip CSI300 ha ceduto l'1,0% a 5.441,16, mentre l'indice Shanghai Composite ha chiuso in ribasso dell'1,1% a 3.531,50. (Tradotto da Redazione Danzica, in redazione a Milano Sabina Suzzi, ...