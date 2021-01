A 17 anni prova a sgozzare la ex mentre finge di abbracciarla (Di martedì 12 gennaio 2021) Ad appena 17 anni un ragazzo ha tentato di uccidere la sua ex, che ha la stessa età perché la loro storia era finita. Lei non voleva che tornassero insieme. E lui ha finto di “prenderla bene”. L’ha abbracciata. Ma nascondeva un coltello con cui ha provato a sgozzarla. Per fortuna non è stato “bravo” perché la ferita che ha procurato alla ragazza non era abbastanza profondo da farle rischiare la vita. Tutto succede in pieno giorno a Napoli. Piazza Plebiscito a mezzogiorno non deve essere un luogo deserto. Ma questo non ha fermato il diciasettenne che aveva concordato di vedersi lì con la fidanzatina: l’ultimo appuntamento per chiarire o per riprovarci. Lei non vuole. E sembra finire come finiscono gli amori a quell’età: con un abbraccio. Ma la relazione finita tra due diciassettenni, lei dei Quartieri spagnoli, lui del quartiere di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Ad appena 17un ragazzo ha tentato di uccidere la sua ex, che ha la stessa età perché la loro storia era finita. Lei non voleva che tornassero insieme. E lui ha finto di “prenderla bene”. L’ha abbracciata. Ma nascondeva un coltello con cui hato a sgozzarla. Per fortuna non è stato “bravo” perché la ferita che ha procurato alla ragazza non era abbastanza profondo da farle rischiare la vita. Tutto succede in pieno giorno a Napoli. Piazza Plebiscito a mezzogiorno non deve essere un luogo deserto. Ma questo non ha fermato il diciasettenne che aveva concordato di vedersi lì con la fidanzatina: l’ultimo appuntamento per chiarire o per rirci. Lei non vuole. E sembra finire come finiscono gli amori a quell’età: con un abbraccio. Ma la relazione finita tra due diciassettenni, lei dei Quartieri spagnoli, lui del quartiere di ...

