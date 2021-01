Scuola, ritorno in classe per le elementari: “una forte emozione” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si ritorna in classe, i bambini delle prime e seconde elementare questa mattina pronti a sedersi nuovamente al proprio banco, assieme ai compagni e alle maestra. Emozioni e timore per questa nuova riapertura tra i genitori degli alunni. Ingressi e uscite con orari scaglionate e accessi diversificati così da evitare qualsiasi tipo di assembramento sia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si ritorna in, i bambini delle prime e seconde elementare questa mattina pronti a sedersi nuovamente al proprio banco, assieme ai compagni e alle maestra. Emozioni e timore per questa nuova riapertura tra i genitori degli alunni. Ingressi e uscite con orari scaglionate e accessi diversificati così da evitare qualsiasi tipo di assembramento sia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AzzolinaLucia : Il mio intervento a Rai News 24, dove ho parlato delle date del ritorno a scuola. Condividiamo per fare chiarezza. - RegioneER : ??#SCUOLA, in ER rinviato al 25 gennaio il ritorno alle lezioni in presenza alle superiori: “Serve massima precauzio… - GioCo1950 : Donazzan e Faccetta nera, non solo apologia del fascismo: gli errori storici dell’assessore a Istruzione e lavoro n… - thatlibrakid : RT @fleursparadise: e fin qua siamo tutti d’accordo, bene. ora però, posto che quello dei trasporti è un altro ministero, mi spiegate perch… - VicenzaPiu_com : #Donazzan e #FaccettaNera , non solo apologia del #fascismo: gli errori storici dell’assessore a Istruzione e lavor… -