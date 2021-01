Scuola, Regioni in ordine sparso: riaprono solo in 3. Azzolina: “Dad non funziona più, sono preoccupata. Sto con i ragazzi” (Di lunedì 11 gennaio 2021) I ragazzi delle superiori tornano a Scuola in tre Regioni. Oggi sarà il primo giorno in presenza al 50% per gli studenti della Toscana (166mila) dell’Abruzzo (56.500) e della Valle d’Aosta, mentre tutte le altre Regioni hanno deciso di rinviare la riapertura degli istituti, chi per una settimana (dal 18 gennaio) e chi almeno fino a fine mese, a causa dell’alto numero di contagi e del timore di ripercussioni sulla curva nel periodo post-natalizio e con la campagna vaccinale che sta entrando nel vivo. Da Nord a Sud sono previste proteste e flash mob, con studenti e insegnanti che chiedono di poter tornare alla didattica in presenza e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che si schiera dalla loro parte: ” “Ho fatto tutto quello che potevo fare, le scuole sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Idelle superiori tornano ain tre. Oggi sarà il primo giorno in presenza al 50% per gli studenti della Toscana (166mila) dell’Abruzzo (56.500) e della Valle d’Aosta, mentre tutte le altrehanno deciso di rinviare la riapertura degli istituti, chi per una settimana (dal 18 gennaio) e chi almeno fino a fine mese, a causa dell’alto numero di contagi e del timore di ripercussioni sulla curva nel periodo post-natalizio e con la campagna vaccinale che sta entrando nel vivo. Da Nord a Sudpreviste proteste e flash mob, con studenti e insegnanti che chiedono di poter tornare alla didattica in presenza e la ministra dell’Istruzione, Lucia, che si schiera dalla loro parte: ” “Ho fatto tutto quello che potevo fare, le scuole...

petergomezblog : Scuola, Miozzo (Cts) contro aperture in ordine sparso delle Regioni: “Siamo all’anarchia didattica. La dad fa più d… - Corriere : ?? «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ra… - repubblica : Scuola, domani le superiori riaprono a metà solo in 3 Regioni. Proteste di studenti e prof [aggiornamento delle 17:… - dariolucantoni : RT @carlakak: Lucia Azzolina non deve essere lasciata sola nella sua battaglia contro le Regioni incapaci e corrotte per la tutela del diri… - marcoluci1 : RT @Corriere: ?? «Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Regioni Scuola, le regioni «sconfessano» il governo: ritorno in classe alle superiori rinviato quasi ovunque Il Sole 24 ORE Covid e scuola, da oggi superiori tornano in classe solo in tre regioni

Tutti i professori e il personale che sistematicamente viene a contatto con gli studenti, dev'essere coperto da misure anticontagio come il vaccino' 'Chi deve decidere se vaccinare il personale della ...

Scuola, nel Lazio possibile rinvio al 31 gennaio

«Le scuole superiori del Lazio potranno riaprire il 18 se tutte le istituzioni faranno fino in fondo il proprio dovere. È impossibile ...

Tutti i professori e il personale che sistematicamente viene a contatto con gli studenti, dev'essere coperto da misure anticontagio come il vaccino' 'Chi deve decidere se vaccinare il personale della ...«Le scuole superiori del Lazio potranno riaprire il 18 se tutte le istituzioni faranno fino in fondo il proprio dovere. È impossibile ...