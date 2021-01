Programmi Tv oggi 11 Gennaio 2021: Film stasera in tv in prima e seconda serata (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quali Programmi ci propone la programmazione televisiva di lunedì 11 Gennaio 2021? Film Su Rai Due dalle 21.20 L’uomo sul treno. Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ad identificare un passeggero “fuori posto”. E’ solo l’inizio di una pericolosa cospirazione criminale. Su Rai Due alle 17.20 NCIS: LOS ANGELES TF (8- st., ep. 4) «Contrabbando» Callen e Hanna sono sulle tracce di alcuni killer della Triade cinese, responsabili della morte di un agente della Sicurezza nazionale. Nel frattempo Kensi, stimolata da Hetty, sembra dare timidi segni di miglioramento. Su Rai 4 dalle 21.23 The Midnight Man. Alex trova in soffitta le istruzioni di un antico gioco che, se seguite ... Leggi su aciclico (Di lunedì 11 gennaio 2021) Qualici propone la programmazione televisiva di lunedì 11Su Rai Due dalle 21.20 L’uomo sul treno. Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ad identificare un passeggero “fuori posto”. E’ solo l’inizio di una pericolosa cospirazione criminale. Su Rai Due alle 17.20 NCIS: LOS ANGELES TF (8- st., ep. 4) «Contrabbando» Callen e Hanna sono sulle tracce di alcuni killer della Triade cinese, responsabili della morte di un agente della Sicurezza nazionale. Nel frattempo Kensi, stimolata da Hetty, sembra dare timidi segni di miglioramento. Su Rai 4 dalle 21.23 The Midnight Man. Alex trova in soffitta le istruzioni di un antico gioco che, se seguite ...

