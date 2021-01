Lamorgese la più ricca, il più povero è Gualtieri: i redditi del governo (Di lunedì 11 gennaio 2021) In cima c’è Luciana Lamorgese. Il più ‘povero’ del governo è, invece, Roberto Gualtieri. Sono alcuni dei dati che emergono consultando le dichiarazioni dei redditi del 2020 dei ministri del governo Conte II, pubblicate on line sul sito del Parlamento. Al secondo posto dei ministri più ricchi si piazza Lorenzo Guerini, mentre tra i meno facoltosi figura anche Vincenzo Amendola. La titolare del Viminale ha dichiarato nel 2020 (periodo d’imposta 2019) 228.494 mila euro, risultando più ricca rispetto all’anno precedente, quando aveva dichiarato 160.876 mila euro. Nelle note di variazione, la ministra ha spiegato di aver liquidato tra aprile e maggio tutte le azioni e i derivati.Il ministro della Difesa ha invece dichiarato 128.687 mila euro. Al terzo posto dei ministri ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) In cima c’è Luciana. Il più ‘’ delè, invece, Roberto. Sono alcuni dei dati che emergono consultando le dichiarazioni deidel 2020 dei ministri delConte II, pubblicate on line sul sito del Parlamento. Al secondo posto dei ministri più ricchi si piazza Lorenzo Guerini, mentre tra i meno facoltosi figura anche Vincenzo Amendola. La titolare del Viminale ha dichiarato nel 2020 (periodo d’imposta 2019) 228.494 mila euro, risultando piùrispetto all’anno precedente, quando aveva dichiarato 160.876 mila euro. Nelle note di variazione, la ministra ha spiegato di aver liquidato tra aprile e maggio tutte le azioni e i derivati.Il ministro della Difesa ha invece dichiarato 128.687 mila euro. Al terzo posto dei ministri ...

