Gemelli | domani inaugurazione percorso per maternità dopo tumore

Roma – Nel corso di un webinar che si terra' domani, martedi' 12 gennaio, dalle 14 alle 15.30, verra' presentato il percorso di Oncofertilita' della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. L'incontro, scrive in una nota la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, sara' moderato da Giovanni Scambia, Direttore Scientifico e della UOC di Ginecologia Oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che sottolinea l'importanza di questa iniziativa, volta a sensibilizzare la comunita' medica sull'esistenza di questi percorsi e a favorire un approccio multidisciplinare nella gestione di queste giovani pazienti oncologiche. dopo i saluti istituzionali, l'incontro sara' introdotto da Antonio Giulio de Belvis, Direttore UOC

