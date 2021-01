Degrado a Piazza Vittorio | i cittadini diffidano la sindaca Raggi

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Circa 500 firme a sostegno della diffida ai danni della sindaca di Roma, Virginia Raggi, al fine di applicare il regolamento di Polizia urbana del Comune che prevede l’adozione di tutte le misure per evitare il bivacco, nel caso specifico, sotto i portici di piazza Vittorio. Questo l’obiettivo principale che si è posto un gruppo di residenti dell’Esquilino, esasperati da una situazione che definiscono “ingestibile” per la presenza di diversi gruppi di senzatetto sotto i portici. Il clima si fa sempre più esplosivo. Dopo diversi sgomberi effettuati nei mesi scorsi nella zona della stazione Termini, infatti, decine di senzatetto hanno deciso di “trasferirsi” letteralmente sotto i portici della storica piazza dell’Esquilino. In questi mesi sono stati diversi gli episodi che hanno destato la preoccupazione dei cittadini: risse, litigi, presenza di persone ubriache e moleste. Senza dimenticare la questione del decoro, con i portici invasi da cartoni, materassi e deiezioni umane, e del possibile traffico di droga tra alcuni dei presenti. E poi esiste il tema sociale: ai residenti, che lo hanno messo nero su bianco nella diffida, non sfugge il problema delle fragilità dei senza fissa dimora: si tratta di persone costrette a vivere all’aperto durante l’inverno e in piena pandemia da Covid, con tutti i rischi igienici e sanitari derivanti da questa situazione incontrollata. Così i cittadini sono arrivati ad una petizione e a una diffida. Quest’ultima è stata indirizzata, oltre che alla sindaca Virginia Raggi, anche al corpo di Polizia locale di Roma Capitale, al Prefetto di Roma, alla Questura, al I Municipio, all’Ama.