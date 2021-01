COVID A WUHAN GIÀ A SETTEMBRE/ Scoperte 40 cartelle cliniche segrete (Di lunedì 11 gennaio 2021) IL COVID È SCOPPIATO IN CINA, E GIÀ A SETTEMBRE Lo scorso dicembre il quotidiano di Stato cinese "Global Times" aveva avanzato il sospetto che il virus stesse circolando potenzialmente prima in ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021) ILÈ SCOPPIATO IN CINA, E GIÀ ALo scorso dicembre il quotidiano di Stato cinese "Global Times" aveva avanzato il sospetto che il virus stesse circolando potenzialmente prima in ...

repubblica : Bergamo e il Covid, l'ira dei leghisti: 'Qui niente più turisti, colpa di chi la chiama la Wuhan d'Italia'. A defin… - Agenzia_Italia : A Wuhan hanno trovato migliaia di nuovi contagiati asintomatici - Cesarina53 : RT @ilruttosovrano: Salvini sa che il Covid è nato da 'fottutissimi esperimenti' in un laboratorio di Wuhan, gliel'ha detto il pipistrello. - doomboy : RT @ilruttosovrano: Salvini sa che il Covid è nato da 'fottutissimi esperimenti' in un laboratorio di Wuhan, gliel'ha detto il pipistrello. - Antonio_Longo0 : RT @ilruttosovrano: Salvini sa che il Covid è nato da 'fottutissimi esperimenti' in un laboratorio di Wuhan, gliel'ha detto il pipistrello. -

Ultime Notizie dalla rete : COVID WUHAN «Virus a Wuhan già a settembre 2019, 40 pazienti erano infetti». La (nuova) rivelazione nelle cartelle cliniche segrete Il Messaggero Ticino: più dimessi che ricoverati

Negli ospedali 355 persone ricoverate per Covid-19: 11 in meno rispetto a venerdì; altre 168 infezioni e 5 decessi - Malgrado le campagne di vaccinazione, le cifre globali preoccupano le autorità di m ...

COVID A WUHAN GIÀ A SETTEMBRE/ Scoperte 40 cartelle cliniche segrete

Il quotidiano cinese Epoch Times ha scoperto 40 cartelle cliniche segrete che rivelano come il covid fosse presente in Cina già a settembre 2019 ...

Negli ospedali 355 persone ricoverate per Covid-19: 11 in meno rispetto a venerdì; altre 168 infezioni e 5 decessi - Malgrado le campagne di vaccinazione, le cifre globali preoccupano le autorità di m ...Il quotidiano cinese Epoch Times ha scoperto 40 cartelle cliniche segrete che rivelano come il covid fosse presente in Cina già a settembre 2019 ...