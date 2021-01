Attese e disagi all’ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “Il Comune smetta di difendere la Regione e intervenga” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ciò che si sta verificando, ormai ogni giorno, all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” è vergognoso e dovrebbe far indignare tutti. Ma, ancora una volta, l’amministrazione comunale preferisce rimanere in silenzio per non disturbare le scellerate manovre dei compagni di merende del Pd che amministrano la Regione Campania”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Oggi ho letto con grande amarezza e rammarico sui quotidiani le storie di un’anziana con una frattura al femore, che sarebbe stata costretta ad attendere ben tredici ore al Pronto Soccorso per la carenza di posti letto; e di un’altra paziente con peritonite grave che sarebbe stata operata senza il supporto di un posto in terapia intensiva. “Questa – sottolinea Cirielli – è l’ennesima ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ciò che si sta verificando, ormai ogni giorno,“Santa Maria dell’Olmo” è vergognoso e dovrebbe far indignare tutti. Ma, ancora una volta, l’amministrazione comunale preferisce rimanere in silenzio per non disturbare le scellerate manovre dei compagni di merende del Pd che amministrano laCampania”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo: “Oggi ho letto con grande amarezza e rammarico sui quotidiani le storie di un’anziana con una frattura al femore, che sarebbe stata costretta ad attendere ben tredici ore al Pronto Soccorso per la carenza di posti letto; e di un’altra paziente con peritonite grave che sarebbe stata operata senza il supporto di un posto in terapia intensiva. “Questa – sottolinea– è l’ennesima ...

