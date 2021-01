Acquedotto Alassio | lavori in corso in Via Giancardi | previsti cali di pressione

Ultime Notizie dalla rete : Acquedotto Alassio

IVG.it

Lavori in corso in via Giancardi (Alassio) a causa di una rottura verificatasi sulla linea principale d.200 sulla SS 1 Aurelia al km 621, in corrispondenza della discesa sopra il porto in direzione Al ...Alassio | Lavori in corso in Via Giancardi a causa di una rottura verificatasi sulla linea principale d.200 sulla SS 1 Aurelia al km 621, in ...