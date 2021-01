Roma-Inter 2-2 | tra calcio spettacolo e colpi di scena i giallorossi pareggiano all' 86'

(Di domenica 10 gennaio 2021) La gara tratermina in pareggio. Dopo un bel primo tempo in cui gli uomini di Fonseca riescono a trovare il vantaggio con Pellegrini e a mantenere un gioco brillante, l'guadagna ...

Inter : ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribalt… - GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - OfficialASRoma : Triplice fischio! Nella ripresa l'Inter ribalta il risultato, ma la riprendiamo con il gol di Mancini all'86'. FO… - estornudoauto : RT @SkySport: Fonseca dopo Roma-Inter: 'Risultato giusto, abbiamo pagato i primi 15' del secondo tempo' - sportli26181512 : Fonseca dopo Roma-Inter: 'Risultato giusto, abbiamo pagato i primi 15' del secondo tempo': L'allenatore giallorosso… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter

Come mai vi siete spenti in avvio di secondo tempo? È la nostra etichetta, caliamo in avvio di secondo tempo… Ma vedo tante squadre che calano nella ripresa, giochiamo ogni 3 giorni, è difficile ...Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con l’Inter: FONSECA A DAZN Vincere sarebbe stato un tassello in più: si può essere grandi ...