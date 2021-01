Rende I dirigenti specificano | non si possono adottare altre modalità di erogazione del servizio di istruzione

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 10 gennaio 2021) La decisione del Tar della Calabria di sospendere l’ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirlì, non è piaciuta ad alcuni genitori di, popoloso centro alle porte di Cosenza. I genitori in disaccordo con la didattica in presenza per elementari e medie, hanno inscenato una protesta in piazza Matteotti, così come riferisce la Gazzetta del Sud. Ad oggi però vale quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che, con decreti cautelari nn. 2 e 3 dell’8 gennaio 2021, ha sospeso gli effetti dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 5 gennaio 2021, con la quale si disponeva la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado dal 7 al 15 gennaio 2021. Attesa l’immediata esecutività del provvedimento giudiziale, le lezioni sono già riprese sabato in presenza (laddove ...