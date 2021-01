Minori resta in zona rossa | ecco tutte le decisioni del sindaco Reale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiina partire da domani fino al 24 gennaio, il Comune di, dove ilAndreaha firmato questa mattina un’ordinanza con la quale dispone una serie di limitazioni al fine di limitare il contagio che, nel suo comune così come in altri centri della costiera amalfitana ha registrato pericolosi aumenti di contagi. Attualmente sono venti i positivi. Nello specifico l’ordinanza dispone la chiusura al pubblico degli uffici comunali, con garanzia di accesso per i soli servizi essenziali nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa nazionale vigente in materia, dando atto che gli uffici continuano a lavorare in modalità smart working e che il personale può essere contattato con le modalità indicate sul sito istituzionale ...