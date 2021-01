Maicon: «Dal Triplete ai dilettanti non cambia nulla, vivo di calcio» (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo il Triplete, Maicon riparte dalla Serie D firmando con il Sona. Queste le sue parole rilasciate a Gazzetta dello Sport Maicon riparte dalla Serie D. L’ex terzino di Inter e Roma ha firmato con il Sona. In occasione della sua presentazione, il brasiliano ha parlato con Gazzetta dello Sport. Le sue parole. Triplete – «Dal Triplete ai dilettanti non cambia nulla, io vivo di calcio e il calcio è sempre lo stesso, la serie non conta. Io ne ho tanta voglia». IBRA E BUFFON – «Anche in Brasile ero in quarta serie fino a pochi mesi fa, non devo dimostrare niente a nessuno, Ibra e Buffon fanno vedere che l’età non importa se si sta bene. Dimostrano di essere campioni». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo ilriparte dalla Serie D firmando con il Sona. Queste le sue parole rilasciate a Gazzetta dello Sportriparte dalla Serie D. L’ex terzino di Inter e Roma ha firmato con il Sona. In occasione della sua presentazione, il brasiliano ha parlato con Gazzetta dello Sport. Le sue parole.– «Dalainon, iodie ilè sempre lo stesso, la serie non conta. Io ne ho tanta voglia». IBRA E BUFFON – «Anche in Brasile ero in quarta serie fino a pochi mesi fa, non devo dimostrare niente a nessuno, Ibra e Buffon fanno vedere che l’età non importa se si sta bene. Dimostrano di essere campioni». Leggi su ...

