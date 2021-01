Israele firma accordo sulla difesa con la Grecia (Di domenica 10 gennaio 2021) Israele è pronto per la firma di un accordo ventennale sulla difesa con la Grecia. A rivelarlo sono le stesse autorità attraverso un comunicato rilasciato martedì 5 gennaio. Anche se non è stata ancora scelta una possibile data per la ratifica, dato che solo in questi giorni il governo greco ha accettato tutti i termini Leggi su periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021)è pronto per ladi unventennalecon la. A rivelarlo sono le stesse autorità attraverso un comunicato rilasciato martedì 5 gennaio. Anche se non è stata ancora scelta una possibile data per la ratifica, dato che solo in questi giorni il governo greco ha accettato tutti i termini

Israele firma un accordo sulla difesa con la Grecia che avrà durata ventennale, mentre crescono le tensioni con la Turchia di Erdogan.

Sudan. Firmati gli accordi di Abraham per la normalizzazione dei rapporti con Israele

Il Sudan ha firmato ufficialmente gli accordi di Abraham, accettando di normalizzare le relazioni mediate dall’amministrazione Trump con Israele. Prima del Sudan a sottoscrivere gli accordi sono stati ...

Israele firma un accordo sulla difesa con la Grecia che avrà durata ventennale, mentre crescono le tensioni con la Turchia di Erdogan.Il Sudan ha firmato ufficialmente gli accordi di Abraham, accettando di normalizzare le relazioni mediate dall'amministrazione Trump con Israele. Prima del Sudan a sottoscrivere gli accordi sono stati ...