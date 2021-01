Governo: Udc, 'smentiamo senza appello operazione responsabili' (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "In merito al servizio del TG3 siamo costretti per l'ennesima volta a smentire senza appello operazioni “responsabili”. Non faremo la stampella del Governo”. E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio stampa nazionale Udc. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "In merito al servizio del TG3 siamo costretti per l'ennesima volta a smentireoperazioni “”. Non faremo la stampella del”. E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio stampa nazionale Udc.

martinoloiacono : 'In merito al servizio del TG3 siamo costretti per l'ennesima volta a smentire senza appello operazioni 'responsabi… - TV7Benevento : Governo: Udc, 'smentiamo senza appello operazione responsabili'... - carminepalumb14 : Vorrei tanto che UDC e /DC ritornano come prima per dare una spallata al Governo di Oggi. Buon Giorno Democristiani. - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: ?????? Il #Veneto è stato collocato nella fascia #arancione. Ora dal #governo servono certezze, non annunci o promesse. I… - MauroAnnunziata : RT @AntonioDePoli: ?????? Il #Veneto è stato collocato nella fascia #arancione. Ora dal #governo servono certezze, non annunci o promesse. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Udc Il governo e la partita dei "responsabili": Udc e Cambiamo si sfilano AGI - Agenzia Italia Governo: Udc, 'smentiamo senza appello operazione responsabili'

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "In merito al servizio del TG3 siamo costretti per l’ennesima volta a smentire senza appello operazioni “responsabili”. Non faremo la stampella del Governo”. E' quanto si le ...

L’UDC si oppone categoricamente alle misure di Berset

Alain Berset impone un secondo lockdown per distogliere l’attenzione dai suoi fallimenti (titolo originale) * * * Riceviamo e pubblichiamo integralmente questo comunicato UDC, molto duro nella ...

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "In merito al servizio del TG3 siamo costretti per l’ennesima volta a smentire senza appello operazioni “responsabili”. Non faremo la stampella del Governo”. E' quanto si le ...Alain Berset impone un secondo lockdown per distogliere l’attenzione dai suoi fallimenti (titolo originale) * * * Riceviamo e pubblichiamo integralmente questo comunicato UDC, molto duro nella ...