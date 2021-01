Focolaio ' inglese' a Wengen | a rischio la Coppa del Mondo di sci

Leggi su agi

(Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - Ac'è undi casi di Covid-19, pare causato dall'arrivo dei turisti britannici, che mette alo svolgimento delladelmaschile di sci in programma da martedì a domenica prossima. La federazione internazionale di sci (Fis) attende indicazioni dalle autorità di Berna prima di prendere la decisione definitiva che comunque dovrà essere presa entro la giornata odierna quando il Circo Bianco lascerà Adelboden. L'aumento esponenziale dei casi di Covid-19 a, come sostiene la Fis, è stato causato dalla presenza di molti turisti britannici nella rinomata località della regione dell'Oberland bernese durante le vacanze di Natale. Se le gare sul Lauberhorn saranno confermate, atleti, staff e i pochi addetti ai lavori non soggiorneranno a ...