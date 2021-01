De Zerbi: “Non mi basta più la sola prestazione, volevo vincere nel secondo tempo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un De Zerbi comprensibilmente deluso, quello che è stato intervistato da Sky Sport a seguito della sconfitta del Sassuolo in casa della Juventus: “Non ci deve più bastare la prestazione. Marchiamo a zona ed il primo uomo deve prendere posizione sul primo palo, l’avrebbe intercettata Chiriches quella palla di Frabotta e probabilmente per la stanchezza non ci è arrivato. Ad un certo punto del secondo tempo volevo vincere la partita, potevamo essere più cattivi per trovare la porta e non lo abbiamo fatto e così la Juventus ti può punire da un momento all’altro. Questo è un campionato equilibrato, puoi perdere con la prima e con l’ultima senza che il campo dica alto. Davanti il più convincente è il Milan soprattutto nella testa, a me piace la Juve che ha fatto calcio e non ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un Decomprensibilmente deluso, quello che è stato intervistato da Sky Sport a seguito della sconfitta del Sassuolo in casa della Juventus: “Non ci deve piùre la. Marchiamo a zona ed il primo uomo deve prendere posizione sul primo palo, l’avrebbe intercettata Chiriches quella palla di Frabotta e probabilmente per la stanchezza non ci è arrivato. Ad un certo punto della partita, potevamo essere più cattivi per trovare la porta e non lo abbiamo fatto e così la Juventus ti può punire da un momento all’altro. Questo è un campionato equilibrato, puoi perdere con la prima e con l’ultima senza che il campo dica alto. Davanti il più convincente è il Milan soprattutto nella testa, a me piace la Juve che ha fatto calcio e non ...

