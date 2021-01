Così le storie ci aiutano a ottenere la giusta attenzione (Di domenica 10 gennaio 2021) L’uso dello storytelling e, quindi, della narrazione di storie, eventi e casi è uno dei modi più efficaci per creare un picco di attenzione, perché il racconto come strumento di trasmissione del sapere occupa una parte importante nella storia dell’evoluzione dell’uomo, sia come specie, sia come singolo individuo. Fin dagli albori della civiltà, la specie umana ha utilizzato la narrazione come strumento per il trasferimento di esperienze e di conoscenza, prima ancora di raggiungere quel livello di astrazione che consente di indurre dalle esperienze dei modelli trasmissibili. Inoltre, quello della narrazione è uno degli strumenti più usati anche per l’educazione e la crescita del singolo individuo. Basti pensare alla tradizione delle favole, che, attraverso il racconto, veicolano una morale e un messaggio significativi per il bambino che ascolta. Il ... Leggi su linkiesta (Di domenica 10 gennaio 2021) L’uso dello storytelling e, quindi, della narrazione di, eventi e casi è uno dei modi più efficaci per creare un picco di, perché il racconto come strumento di trasmissione del sapere occupa una parte importante nella storia dell’evoluzione dell’uomo, sia come specie, sia come singolo individuo. Fin dagli albori della civiltà, la specie umana ha utilizzato la narrazione come strumento per il trasferimento di esperienze e di conoscenza, prima ancora di raggiungere quel livello di astrazione che consente di indurre dalle esperienze dei modelli trasmissibili. Inoltre, quello della narrazione è uno degli strumenti più usati anche per l’educazione e la crescita del singolo individuo. Basti pensare alla tradizione delle favole, che, attraverso il racconto, veicolano una morale e un messaggio significativi per il bambino che ascolta. Il ...

