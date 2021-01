Conte | “Meritavamo il successo Mercato? Dimenticatevi l’Inter a gennaio”

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Dazn, il tecnico del, Antonio, ha commentato il pareggio per 2-2 maturato contro la Roma. Queste le sue parole: “Penso che sia stata una buona partita quella di oggi. Anche nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita contro la Roma che ha gli stessi obiettivi che abbiamo noi ed è a soli 3 punti in classifica da noi, è la terza forza del campionato. Venire qui e fare questo tipo di partita contro la Roma significa che siamo una squadra che ha una buona organizzazione, una buona fisionomia. Alla fine subentra anche l’ansia del risultato che ti porta mentalmente a dire: ‘Mi abbasso’. Noi abbiamo cercato sempre di stare alti, anche perché abbassarsi non penso sia una buona cosa. Anche a livello psicologico chi vince cerca di mantenere il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare anche sotto questo aspetto”. Ottava volta ...

passione_inter : Roma-Inter, Conte (InterTV): 'Meritavamo la vittoria, abbiamo avuto il braccino nel finale' -… - imgiorgiagio : RT @schmick_: Ditemi quello che volete ma meritavamo di vincere. La partita l’ha persa Antonio Conte con i suoi cambi - itsValuz : RT @schmick_: Ditemi quello che volete ma meritavamo di vincere. La partita l’ha persa Antonio Conte con i suoi cambi - maurolea159 : Ci davano già morti non meritavamo di essere sotto abbiamo un grande hakimi detto questo Conte ha sbagliato tutti tutti i cambi - AjejeBrazorfs : RT @schmick_: Ditemi quello che volete ma meritavamo di vincere. La partita l’ha persa Antonio Conte con i suoi cambi -

La Juventus ferma la corsa del Milan superandolo in casa per 3-1 mentre l'Inter, battuta a Marassi dalla Sampdoria di Ranieri (2-1), perde una ghiotta occasione per effettuare il sorpasso sui rossoner ...Antonio Conte evidenzia come l’Inter sia stata sfortunata in questa ... Non era al100% e si è visto quando è entrato, dispiace perché meritavamo qualcosa in più. Oggi la Dea bendata si è dimenticata ...