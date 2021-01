Come sta Francesca Marsaglia dopo la caduta di St. Anton? Contusione ad anca e tibia (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesca Marsaglia è caduta rovinosamente sul traguardo del superG di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. L’azzurra ha colpito malamente l’ultima porta ed è caduta sulla neve, tagliando il traguardo con il corpo a terra e andando a sbattere contro i materassini di protezione posti dopo lo striscione. Come sta l’azzurra dopo queste incidente di percorso? Come riporta la Fis, la 30enne ha accusato una Contusione alla tibia sinistra e all’anca destra. La sciatrice è stata sottoposta a un’ecografia che non ha evidenziato particolari problemi, verrà rivalutata nei prossimi giorni della commissione medica. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021)rovinosamente sul traguardo del superG di St., prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. L’azzurra ha colpito malamente l’ultima porta ed èsulla neve, tagliando il traguardo con il corpo a terra e andando a sbattere contro i materassini di protezione postilo striscione.sta l’azzurraqueste incidente di percorso?riporta la Fis, la 30enne ha accusato unaallasinistra e all’destra. La sciatrice è stata sottoposta a un’ecografia che non ha evidenziato particolari problemi, verrà rivalutata nei prossimi giorni della commissione medica. Foto: Lapresse

