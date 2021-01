Come comportarsi con un fidanzato geloso? (Di domenica 10 gennaio 2021) Sebbene la gelosia possa essere percepita Come una emozione positiva all’inizio di una relazione sentimentale, nel tempo può trasformarsi nel peggior nemico della passione. Fortunatamente, ci sono modi per imparare a gestirla in maniera adeguata bisogna solamente sapere da dove partire. Quindi cosa fare e Come comportarsi con il tuo “lui” eccessivamente geloso? La prima cosa da fare è scoprire perché il tuo ragazzo è geloso, soprattutto se non gli hai dato un motivo per essere diffidente nei tuoi confronti. Ci sono diversi livelli di gelosia di cui dovresti essere consapevole. Se il tuo partner ha una condotta aggressiva e controllante o se ritieni che questi atteggiamenti siano piuttosto ricorrenti, dovresti iniziare a pensare di chiudere la tua relazione. Se invece ritieni che la gelosia del tuo ... Leggi su dilei (Di domenica 10 gennaio 2021) Sebbene la gelosia possa essere percepitauna emozione positiva all’inizio di una relazione sentimentale, nel tempo può trasformarsi nel peggior nemico della passione. Fortunatamente, ci sono modi per imparare a gestirla in maniera adeguata bisogna solamente sapere da dove partire. Quindi cosa fare econ il tuo “lui” eccessivamente? La prima cosa da fare è scoprire perché il tuo ragazzo è, soprattutto se non gli hai dato un motivo per essere diffidente nei tuoi confronti. Ci sono diversi livelli di gelosia di cui dovresti essere consapevole. Se il tuo partner ha una condotta aggressiva e controllante o se ritieni che questi atteggiamenti siano piuttosto ricorrenti, dovresti iniziare a pensare di chiudere la tua relazione. Se invece ritieni che la gelosia del tuo ...

