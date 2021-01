(Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Chiuso il periodo sperimentale di dicembre, per l'operazioneparte l'iniziativa su base semestrale. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi,5,8 milioni i cittadininel periodo sperimentale del programma, con 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati e oltre 63 milioni di transazioni effettuate. Circa il 50% degli acquisti fatti con moneta elettronica ai fini del rimborso nel mese di dicembre ha un importo inferiore ai 25 euro, mentre3,2 milioni i partecipanti all'Extradi Natale che hanno raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni e otterranno un rimborso complessivo di oltre 222 milioni di euro. Ora, con la chiusura del periodo sperimentale deldall'8 al 31 dicembre 2020, è partita ufficialmente ...

zazoomblog : Cashback si è conclusa la sperimentazione. Gli iscritti sono 58 mln - #Cashback #conclusa #sperimentazione. - Italpress : Cashback, si è conclusa la sperimentazione. Gli iscritti sono 5,8 milioni - CorriereCitta : Cashback, si è conclusa la sperimentazione. Gli iscritti sono 5,8 mln - greenMe_it : #Bonus #cashback, archiviata la fase sperimentale che si è conclusa il 31 dicembre 2020, ora si fa sul serio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback conclusa

Corriere dell'Umbria

ROMA (ITALPRESS) – Chiuso il periodo sperimentale di dicembre, per l’operazione Cashback parte l’iniziativa su base semestrale. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, sono 5,8 milioni i cittadini isc ...Non ci sono più segreti per i tempi esatti dell'accredito del rimborso del cashback di Stato. Nell'app IO, proprio oggi ...