BEPPE FIORELLO/ “Domenico Modugno mio idolo, covid? Non se ne può più...” (Di domenica 10 gennaio 2021) BEPPE FIORELLO ospite di Mara Venier a Domenica In: l'attore parlerà senz'altro dello spettacolo dedicato a Domenico Modugno in onda domani su Rai Uno. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)ospite di Mara Venier a Domenica In: l'attore parlerà senz'altro dello spettacolo dedicato ain onda domani su Rai Uno.

sabry_ra : RT @giadacristina: #DomenicaIn Beppe Fiorello potrebbe cantarmi perfino l'elenco del telefono ed io sarei estasiata, comunque. - NW1_guy : RT @venereinvergine: Tweet di apprezzamento per Beppe Fiorello ?? #DomenicaIn - borraccino_ : Uscita di scena in pieno stile Rosario per Beppe Fiorello, ovvero lasciare il palco mentre il brano continua è una… - annapisapasini : Mara Venier intervista Beppe Fiorello a #DomenicaIn. In casa mia si è appena alzato un 'va beh, ma tanto Fiorello m… - emmaserra90 : Basta Beppe Fiorello bastaaaa #domenicain -