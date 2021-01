Pippo Inzaghi | “Salvarsi sarebbe il nostro scudetto Mi piacerebbe soffrire meno”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo la sconfitta con l’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore del Benevento, Filippo. “Oggi erano tanti gli assenti, ma la squadra è stata brava. Abbiamo rischiato di essere pericolosi in due ripartenze sull’1-1 e poi abbiamo preso gol. Il secondo gol non è da subire perché eravamo messi meglio. Sull’1-1 la squadra ha fatto bene e ha dato tutta se stessa. Poi è chiaro che l’Atalanta fa dei cambi ed è devastante. Noi abbiamo fatto tre partite in sei giorni con 10-12 assenti, ma sono felice perché ho fatto giocare tanti ragazzi. Era chiaro che potessimo pagare qualcosa, ma abbiamo fatto una buona gara. Siamo stati in partita fino al 2-1. Lì dovevamo essere più bravi, ma capita”. Qual è lo step che il Benevento deve completare? “Sul 2-1 Glik ha tolto la palla a Improta, probabilmente avremmo fatto il 2-2. Se affronti l’Atalanta con tanti ...