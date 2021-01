Ligue 1 | il Lione non scappa via PSG e Lilla restano in scia

Leggi su itasportpress

(Di domenica 10 gennaio 2021) In Francia si completa la classifica nei piani alti. Resta al comando il, che però non riesce are via. La formazione di Rudi Garcia pareggia per 2-2 contro il Rennes e deve anche ritenersi fortunata per il risultato finale, dato che era andata sotto di due reti. Resta in, a meno uno, il Lille che si impone per 1-0 sul campo del Nimes e aggancia il PSG al secondo posto. I parigini liquidano per 3-0 il Brest. Tra i marcatori c'è anche Mauro Icardi. Sorride anche il Monaco che vince per 3-0 contro l'Angers e si porta a meno sette dalla vetta. Pari per Montpellier e Nantes che si annullano sull'1-1. Stesso risultato tra Metz e Nizza. Nessun gol tra Digione e Marsiglia. Vittoria esterna per Strasburgo sul Lens per 1-0.I RISULTATIBordeaux- Loriente 2-1Dijon-Marsiglia 0-0Lens-Strasburgo 0-1Metz-Nizza 1-1Monaco-Angers ...