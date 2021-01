Incidente aereo, il volo partito da Giacarta si è inabbissato, 62 persone a bordo (Di sabato 9 gennaio 2021) Notizia dell’ultima ora. Disastro aereo in Indonesia. Il volo SJ-182 della Sriwijaya Air Flight ha smesso di apparire nel radar a pochi minuti dal decollo. web sourceTragedia aerea in indonesia. Il Boing 737-500 della piccola linea aerea indonesiana Sriwijaya air flight dopo solo 4 minuti dal decollo da Giacarta e destinazione Pontianak, ha smesso di comunicare la sua posizione. Si teme per la vita delle 62 persone a bordo, tra passeggeri e staff. Le indagini sono in corso ma la preoccupazione per l’esito delle ricerche è altissima, tra i passeggeri, riporta il Messaggero, ci dovrebbero essere dieci bambini e tre neonati. I primi rottami sono stati individuati nelle acque a nord di Giacarta L’unica testimonianza, riportata dalle televisioni indonesiane, è quella di un pescatore che ha ... Leggi su instanews (Di sabato 9 gennaio 2021) Notizia dell’ultima ora. Disastroin Indonesia. IlSJ-182 della Sriwijaya Air Flight ha smesso di apparire nel radar a pochi minuti dal decollo. web sourceTragedia aerea in indonesia. Il Boing 737-500 della piccola linea aerea indonesiana Sriwijaya air flight dopo solo 4 minuti dal decollo dae destinazione Pontianak, ha smesso di comunicare la sua posizione. Si teme per la vita delle 62, tra passeggeri e staff. Le indagini sono in corso ma la preoccupazione per l’esito delle ricerche è altissima, tra i passeggeri, riporta il Messaggero, ci dovrebbero essere dieci bambini e tre neonati. I primi rottami sono stati individuati nelle acque a nord diL’unica testimonianza, riportata dalle televisioni indonesiane, è quella di un pescatore che ha ...

sergimagugliani : RT @daninovaro: Come vi avevo anticipato... Ma voi seguite mentana eh #Indonesia Non ci sono sopravvissuti all'incidente dell'aereo pas… - infoitinterno : Indonesia, incidente aereo: Boeing con 62 persone caduto in mare - NewsMondo1 : Incidente aereo in Indonesia, Boeing precipitato in mare. 56 passeggeri a bordo - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: BREAKING [09.01-12:30] #Jakarta #Indonesia PERSI CONTATTI con #aereo Boeing 737 500 Indonesian #Sriwijaya Air volo #SJ182… - RobRe62 : RT @Emergenza24: BREAKING [09.01-12:30] #Jakarta #Indonesia PERSI CONTATTI con #aereo Boeing 737 500 Indonesian #Sriwijaya Air volo #SJ182… -