Garbagnate | incendio in un box | intervento dei pompieri di Saronno

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ieri pomeriggio, venerdì 8, aMilanese in via Carlo Forlanini si è sviluppato unall’interno di un box auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento dicon un’autopompa e un fuoristrada, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Unanalogo era stato effettuato dai vigili td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.