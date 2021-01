Dakar Classic | Carcheri e Musi ora sono settimi

(Di sabato 9 gennaio 2021) La Squadra Corse Angelo Caffi chiude con soddisfazione la prima settimana allasalgono dalla nona alla settima posizione in classifica generale La prima settimana della2021 per la Squadra Corse Angelo Caffi si chiude con un risultato davvero notevole ottenuto fino ad ora dall’equipaggio ufficiale composto da Luciano… L'articolo Corriere Nazionale.

AutoMotoCorse : - dakarbot : RT @Speedliveit: #Dakar – La Squadra Corse Angelo Caffi chiude con soddisfazione la prima settimana alla Dakar Classic - Speedliveit : #Dakar – La Squadra Corse Angelo Caffi chiude con soddisfazione la prima settimana alla Dakar Classic - mattiperlecors1 : La Squadra Corse Angelo Caffi chiude con soddisfazione la prima settimana alla Dakar Classic - Speedliveit : #Dakar2021 – LA SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI CHIUDE CON SODDISFAZIONE LA PRIMA SETTIMANA ALLA DAKAR CLASSIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar Classic

La Gazzetta dello Sport

La Squadra Corse Angelo Caffi chiude con soddisfazione la prima settimana alla Dakar Classic: Carcheri e Musi salgono dalla nona alla settima posizione in classifica generale La prima settimana del ...

Dakar Classic, prima settimana entusiasmante per Carcheri-Musi

(red.) La prima settimana della Dakar Classic 2021 per la Squadra Corse Angelo Caffi si chiude con un risultato davvero notevole ottenuto fino ad ora ...