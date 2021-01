Classifica Coppa del Mondo sprint sci di fondo: Federico Pellegrino al comando, Bolshunov a -41 (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo sci di fondo, con la terza tappa del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, ha visto andare in archivio la sprint masschile a tecnica classica: questa la Classifica della Coppa del Mondo sprint al termine della prova odierna, con Federico Pellegrino sempre in testa. Classifica sprint Coppa DEL Mondo MASCHILE SCI DI fondo 2020-2021 1 Pellegrino Federico ITA 325 2 Bolshunov Alexander RUS 284 3 RETIVYKH Gleb RUS 253 4 YOUNG Andrew GBR 157 5 JOUVE Richard FRA 142 6 MALTSEV Artem RUS 126 7 CHANAVAT Lucas FRA 122 8 TERENTEV Alexander RUS 118 9 CHAUVIN Valentin FRA 108 10 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo sci di, con la terza tappa del Tour de Ski, valido per ladel2020-2021, ha visto andare in archivio lamasschile a tecnica classica: questa ladelladelal termine della prova odierna, consempre in testa.DELMASCHILE SCI DI2020-2021 1ITA 325 2Alexander RUS 284 3 RETIVYKH Gleb RUS 253 4 YOUNG Andrew GBR 157 5 JOUVE Richard FRA 142 6 MALTSEV Artem RUS 126 7 CHANAVAT Lucas FRA 122 8 TERENTEV Alexander RUS 118 9 CHAUVIN Valentin FRA 108 10 ...

