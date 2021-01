Ballardini: “Forse gli avversari ci sottovalutano. Destro? E’ sempre stato un talento puro” (Di sabato 9 gennaio 2021) Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il successo ottenuto sul Bologna: “Forse gli avversari ci sottovalutano. Il Genoa oggi non ha fatto una buona partita, non era facile con questo campo e contro una squadra forte. Il Bologna però non ha avuto occasioni, sono bravi nella gestione. Il Genoa deve fare molto di più, però attenzione, serietà e impegno è il nostro merito”. Qual è il suo merito?“La serenità è una conquista. Non è che vinci perché sei sereno, fai tanto e ottieni risultati e sei sereno, è una conseguenza di ciò che fai. Non abbiamo fatto una buona partita, Forse la meno bella delle nostre, dobbiamo migliorare ma ci sono aspetti positivi. L’impegno, il voler essere squadra ma dobbiamo curare il possesso palla”. Destro è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Davide, allenatore del Genoa, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il successo ottenuto sul Bologna: “glici. Il Genoa oggi non ha fatto una buona partita, non era facile con questo campo e contro una squadra forte. Il Bologna però non ha avuto occasioni, sono bravi nella gestione. Il Genoa deve fare molto di più, però attenzione, serietà e impegno è il nostro merito”. Qual è il suo merito?“La serenità è una conquista. Non è che vinci perché sei sereno, fai tanto e ottieni risultati e sei sereno, è una conseguenza di ciò che fai. Non abbiamo fatto una buona partita,la meno bella delle nostre, dobbiamo migliorare ma ci sono aspetti positivi. L’impegno, il voler essere squadra ma dobbiamo curare il possesso palla”.è ...

