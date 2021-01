Xiaomi lancia Redmi Note 9T | risparmio e performance a tutto streaming

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Xiaomi continua ad aggredire il mercato con i suoi prodotti che l’hanno condotta ai vertici in termini di quote di mercato internazionali e ovviamente anche in Italia. Dove è il secondo produttore in classifica col 19% della torta dietro a Samsung (al 38%) e davanti a Huawei, scivolata al 16%. Oggi arriva un altro tassello di questa parabola di successo: si chiama Redmi Note 9T 5G e come sempre offre prestazioni importanti a prezzi ultracompetitivi con uno stile elegante e smart.