Ultime Notizie Roma del 08-01-2021 ore 08:10 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 8 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio a 24 ore dall’ assedio ha capito chi è Donald Trump torna in video è per la prima volta ammette la sconfitta senza però mai citare Joe biden il presidente Lanciano appello alla riconciliazione spiega che ora il suo e di assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata Il 20 gennaio continua a Sin servirà una nuova amministrazione intanto sembra tramontare l’ipotesi rimozione sia il presidente eletto Giova bene che il vicepresidente in carica Mike pence hanno escluso l’ipotesi sia di impeachment sia di appello al venticinquesimo emendamento della Costituzione non si ferma l’ondata di dimissioni nella notte si sono sfilati il capo della polizia il congresso l’attuale ministro dell’istruzione di Trump dovrebbe tenersi stasera intorno alle 18 la riunione del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 8 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio a 24 ore dall’ assedio ha capito chi è Donald Trump torna in video è per la prima volta ammette la sconfitta senza però mai citare Joe biden il presidente Lanciano appello alla riconciliazione spiega che ora il suo e di assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata Il 20 gennaio continua a Sin servirà una nuova amministrazione intanto sembra tramontare l’ipotesi rimozione sia il presidente eletto Giova bene che il vicepresidente in carica Mike pence hanno escluso l’ipotesi sia di impeachment sia di appello al venticinquesimo emendamento della Costituzione non si ferma l’ondata di dimissioni nella notte si sono sfilati il capo della polizia il congresso l’attuale ministro dell’istruzione di Trump dovrebbe tenersi stasera intorno alle 18 la riunione del ...

enpaonlus : Cani e gatti vietati negli immobili del Vaticano: lo dice il regolamento condominiale (ancora) in vigore… - fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - gb46290720 : RT @PianetaMilan: #8gennaio - Ex #Milan, Manuel #Locatelli compie 23 anni - PianetaMilan : #8gennaio - Ex #Milan, Manuel #Locatelli compie 23 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: okay dell’Aifa al vaccino Moderna, negli Usa 4.000 morti in 24 ore, è record Fanpage.it Covid, weekend con pochi test. Tre decessi. Ricoveri e casi stabili

Il dato è relativo a 430 tamponi presi in esame (totale 518.690) per una percentuale di positivi del 14,88% (mercoledì è stata del 7,94%). Ricoveri e isolamenti. Alla mattinata di giovedì le persone a ...

Fortini della droga a Siracusa, blitz della polizia, rimossi i cancelli

Nuova operazione antidroga della polizia a Siracusa che, ancora una volta, ha smantellato cancelli e porte in ferro, di due cittadelle per lo spaccio situate in alcune aeree condominiali in via Santi ...

Il dato è relativo a 430 tamponi presi in esame (totale 518.690) per una percentuale di positivi del 14,88% (mercoledì è stata del 7,94%). Ricoveri e isolamenti. Alla mattinata di giovedì le persone a ...Nuova operazione antidroga della polizia a Siracusa che, ancora una volta, ha smantellato cancelli e porte in ferro, di due cittadelle per lo spaccio situate in alcune aeree condominiali in via Santi ...