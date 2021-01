The Last of Us Parte II contiene uno speciale easter egg dedicato ai fan di Supernatural (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche se The Last of Us Parte II è uscito da qualche tempo, i fan del gioco continuano a trovare simpatici easter egg disseminati lungo il mondo. Questa volta non si parla di console old-gen di Sony, ma di un qualcosa che ha a che fare con i protagonisti di Supernatural. Attraverso TikTok, l'utente Cringelizard ha scoperto un messaggio interessante nascosto all'interno dell'enorme mappa di Seattle dedicato agli attori televisivi Jensen Ackles e Misha Collins. Come mostra la clip, quando i personaggi scoprono il Seattle Conference Center, Jesse (o Dina) racconta a Ellie delle convention che venivano fatte: "C'erano raduni con persone che erano veramente interessate a queste cose" viene detto nel gioco. Durante l'esplorazione dell'edificio, la giocatrice ha scoperto una nota accanto a un cadavere su una ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche se Theof UsII è uscito da qualche tempo, i fan del gioco continuano a trovare simpaticiegg disseminati lungo il mondo. Questa volta non si parla di console old-gen di Sony, ma di un qualcosa che ha a che fare con i protagonisti di. Attraverso TikTok, l'utente Cringelizard ha scoperto un messaggio interessante nascosto all'interno dell'enorme mappa di Seattleagli attori televisivi Jensen Ackles e Misha Collins. Come mostra la clip, quando i personaggi scoprono il Seattle Conference Center, Jesse (o Dina) racconta a Ellie delle convention che venivano fatte: "C'erano raduni con persone che erano veramente interessate a queste cose" viene detto nel gioco. Durante l'esplorazione dell'edificio, la giocatrice ha scoperto una nota accanto a un cadavere su una ...

