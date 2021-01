Strootman che sorpresa: è a un passo dal Genoa (Di sabato 9 gennaio 2021) Si profila il clamoroso ritorno in Italia di Kevin Strootman: il centrocampista olandese, ora al Marsiglia, è a un passo dal Genoa Dopo la fortunata esperienza con la Roma, Kevin Strootman potrebbe dunque riabbracciare il Belpaese. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giocatore olandese lunedì arriverà in Italia per chiudere l’accordo con il Genoa che lo accoglierebbe in prestito dal Marsiglia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Si profila il clamoroso ritorno in Italia di Kevin: il centrocampista olandese, ora al Marsiglia, è a undalDopo la fortunata esperienza con la Roma, Kevinpotrebbe dunque riabbracciare il Belpaese. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giocatore olandese lunedì arriverà in Italia per chiudere l’accordo con ilche lo accoglierebbe in prestito dal Marsiglia. Leggi su Calcionews24.com

IvanDErcole : Per l'ammirazione tecnica e tattica che da sempre ho provato nei confronti di #Strootman, spero vivamente che il… - stecar74 : Prima che si infortunasse, il calciatore più forte acquistato dalla Roma negli ultimi 10 anni. Non c’è Alisson, Sal… - NandoPiscopo1 : @fant_chia_amor @GennaroSpinaa Mi sa che non avete ben presente lo strootman degli ultimi 3 anni ?? - AncoraCaaPosta : Ah ma Strootman arriva in prestito secco, che operazione di merda - peppelof : @Fiorentinanews Il Genoa prende Strootman che per noi sarebbe stato perfetto. IL GENOA!!!! PRADE SEI SCARSO,INCAPAC… -

