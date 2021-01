Recovery: vertice ad alta tensione, continua duello Conte-Renzi, verso resa conti in Cdm (3) (Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) - La rottura ancora non c'è ma ogni scenario resta aperto. Dal 'rimpastino' al Conte ter, che passi dalle dimissioni del presidente del Consiglio attraverso una crisi 'pilotata'. Con un accordo tra le forze di maggioranza che consegni un esito certo a un passaggio delicatissimo. Del resto, stando ai rumors, il Quirinale avrebbe avvertito che una crisi al buio è da evitare nel modo più assoluto. E che in assenza di un accordo sarebbe pronto a sciogliere le Camere, decretando il ritorno al voto. Intanto continua il totonomi sul governo che dovrebbe prendere il posto del Conte II. Con Ettore Rosato e Maria Elena Boschi sulla rampa di lancio, il primo all'Interno e la seconda alle Infrastrutture, mentre l'attuale ministra, Paola De Micheli, potrebbe prendere il posto della responsabile del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) - La rottura ancora non c'è ma ogni scenario resta aperto. Dal 'rimpastino' alter, che passi dalle dimissioni del presidente del Consiglio attrauna crisi 'pilotata'. Con un accordo tra le forze di maggioranza che consegni un esito certo a un passaggio delicatissimo. Del resto, stando ai rumors, il Quirinale avrebbe avvertito che una crisi al buio è da evitare nel modo più assoluto. E che in assenza di un accordo sarebbe pronto a sciogliere le Camere, decretando il ritorno al voto. Intantoil totonomi sul governo che dovrebbe prendere il posto delII. Con Ettore Rosato e Maria Elena Boschi sulla rampa di lancio, il primo all'Interno e la seconda alle Infrastrutture, mentre l'attuale ministra, Paola De Micheli, potrebbe prendere il posto della responsabile del ...

petergomezblog : “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano un nuovo pretesto per la rottura al vertice di maggior… - Agenzia_Ansa : Tensioni al #vertice a palazzo Chigi sul #Recovery. Italia Viva chiede il Mes e il Ponte sullo Stretto. #ANSA… - fanpage : Ultim'ora Tensione al vertice sul Recovery. Siamo ad un passo dalla rottura finale. - federicovf69 : RT @ElioLannutti: 'Subito il Mes e il Ponte sullo stretto': i renziani cercano la rottura al vertice. Conte: 'Non c’entrano col Recovery. N… - infoitinterno : Recovery, tensione al vertice di governo. Renzi: 'Il testo non c'è'. Cdm forse martedì -