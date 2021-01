Paura a Napoli Est | in due aggrediscono e rapinano un giovane | presi dopo inseguimento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Ieri sera gli agenti Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Bartolo Longo, nel quartiere Ponticelli aEst, per la segnalazione di due persone che, con atteggiamento circospetto, si aggiravano a bordo di uno scooter con la targa coperta. I poliziotti hanno intercettato i due in via Manzoni a San Giorgio a Cremano e questi, alla loro vista, hanno tentato la fuga disfacendosi di un cellulare e,un breve, sono stati bloccati in via Cupa Bolino alla periferia orientale di. Gli agenti hanno accertato che, poco prima, i due avevano aggredito unimpossessandosi del suo cellulare che, una volta ...