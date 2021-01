OnePlus Watch in arrivo con un “fratello” e la smartband

infoitsalute : OnePlus Watch avrà una batteria all'altezza delle aspettative - infoitsalute : OnePlus Watch potrebbe sdoppiarsi: uno rotondo e uno quadrato - infoitsalute : OnePlus Band, OnePlus Watch e Watch RX escono allo scoperto: non sorprenderanno per originalità (foto) - GizChinait : #ONEPLUS Heath spunta nel Play Store, con tante novità su #ONEPLUS Watch e Band - AnilEnaganti1 : RT @kannatech_: -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Watch

Tom's Hardware Italia

OnePlus potrebbe lavorare a due smartwatch. Iniziando dallo smartwatch, il cui nome ufficiale dovrebbe essere OnePlus Watch, questo dovrebbe avere come numero modello la sigla W30 ...Della OnePlus Band avevamo già parlato in questo articolo ma la new entry è indubbiamente il OnePlus Watch RX. E infine la questione OnePlus Band. Non solo perché una grossa indiscrezione ci anticipa ...